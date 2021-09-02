В Беларуси запасов торфа для использования в экономике хватит на ближайшие 100 лет

Запасов торфа в Беларуси «для разработки и использования в экономике» достаточно на ближайшие 100 лет, заявил 2 сентября во время пресс-тура ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности генеральный директор государственного производственного объединения «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко.

По его словам, общий объем торфа в стране оценивается в 2,4 млрд тонн, из которых для промышленной разработки пригодны 302 млн тонн.

Кушнаренко сообщил, что в этом году сезон по добыче торфа уже завершился. На 1 сентября добыто 1,5 млн тонн, в том числе около 1,3 млн т (89,2%) фрезерного, который используется для производства торфяного топлива, и 163,6 тыс. т (10,8%) нетопливного.

В ближайшие пять лет, отметил глава профильного производственного объединения, торфопредприятия Беларуси планируют добыть около 11 млн т торфа, из которого будет изготовлено 6,5 млн т продукции.

«Если говорить об экспортном потенциале наших предприятий, то свою продукцию мы поставляем в 25 стран мира, — заявил он. — В этом году в географии поставок появилась Колумбия. В целом за первое полугодие 2021 года суммарный экспорт товаров и услуг составил 25 миллионов долларов. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 122%».

Внутри страны, сказал глава «Белтопгаза», торф потребляют котельные, жилищно-коммунальные хозяйства, цементные производства. Так, по его словам, цементная отрасль потребляет 43% от общего объема производства торфяных брикетов и сушенки. Ежегодно на цементные заводы поставляется около 300 тыс. т топливных брикетов взамен природного газа и каменного угля.