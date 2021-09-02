СК отказался изменить меру пресечения политзаключенному Андрею Скурко

Следствие отказалось изменить меру пресечения бывшему редактору сайта «Наша Ніва» Андрею Скурко, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Отмечается, что пожилые родители Скурко обратились к следствию с просьбой изменить для него меру пресечения, потому что после задержания сына они остались без помощи.

Родители также упомянули, что у Андрея инсулинозависимый сахарный диабет, и тюремные условия и отсутствие диеты «уничтожают его здоровье».

Дома Андрея ждет полуторагодовалый сын.

Следствие отказало в удовлетворении ходатайства. «Собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что обвиняемый может скрыться от органа уголовного преследования, воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела, в том числе путем незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс», — говорится в сообщении БАЖ.

Как сообщалось, ранее следствие отказалось выпустить из СИЗО под личное поручительство главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича.

8 июля в редакции «НН», бухгалтерии и дома у Скурко, который руководил отделом маркетинга и рекламы, Мартиновича, главреда журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько и главного бухгалтера Ольги Ракович прошли обыски. Все четверо были задержаны по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски прошли по этой и 293-й (массовые беспорядки) статьям.

Ольга Ракович 16 июля вышла на свободу.

18 июля, спустя 10 дней после задержания, Мартинович, Скурко и Дынько были задержаны повторно — на этот раз на трое суток как подозреваемые в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения). Через трое суток Дынько освободили под обязательство о явке, Мартинович и Скурко остались под стражей.

28 июля, после истечения 10 суток с момента второго задержания, Мартинович и Скурко не вышли на свободу.

«Егора Мартиновича и Андрея Скурко не освободили, они остаются в СИЗО на Володарского. Следовательно, им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК», — написала «Наша Нiва».

Как пояснил интернет-портал, суть претензий в том, что оплата коммунальных услуг за помещение, где собиралась редакция, была по тарифам для физических лиц, а нужно было платить по тарифам для юридических лиц. Следователи посчитали, что предприятию «Минэнерго» был нанесен ущерб в 3,5 тысячи рублей. Само предприятие претензий не предъявляло.

Мартинович и Скурко признаны политзаключенными.

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