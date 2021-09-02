В Беларуси продажи новых автомобилей упали на 18,4%

За семь месяцев в Беларуси дилерами, входящими в Белорусскую автомобильную ассоциацию, были проданы 26.684 новых автомобиля. Это на 18,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 32.688 автомобилей, свидетельствует статистика БАА.

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В том числе в июле текущего года продажи составили 4.124 автомобиля, что на 15,8% меньше в сравнении с таким же прошлогодним периодом, когда было реализовано 4.895 автомобилей.

В 2020 году всего дилерами-членами БАА в 2020 году было продано 52.768 автомобилей, что на 18,2% меньше результата 2019 года. Из всех проданных новых машин за минувший год 70,27% — российского производства. доля белорусских машин (Geely) выросла с 10 до 17%.

В прошлом году по объемам продаж из 34 представленных в Беларуси автомобильных брендов в пятерку лидеров по итогам года вошли LADA (10.342 автомобиля), Geely (9.200), Renault (6.892), Volkswagen (5.538) и Kia (3.742).