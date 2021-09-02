Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября распорядился ввести режим чрезвычайного положения на 30 дней в отдельных частях Подляского и Люблинского воеводств, которые граничат с Беларусью. Таким образом он отреагировал на соответствующий запрос правительства страны, сообщает сайт главы польского государства.

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Решение о введении чрезвычайного положения принято «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе Республики Польша с Республикой Беларусь».

На территориях, где объявлено чрезвычайное положение, приостанавливается действие права на организацию и проведение собраний, массовых мероприятий, а также культурных и развлекательных мероприятий, не являющихся массовыми.

В зоне ЧП лица старше 18 лет обязаны носить при себе документ, удостоверяющий личность, учащиеся младше 18 лет — школьный билет.

Вводится запрет на пребывание в определенных местах, объектах и территориях, на их съемку с помощью технических средств. Также вводится ограничение права на владение огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другим оружием «путем запрещения их ношения».

Кроме того, вводится ограничение на доступ к публичной информации о деятельности в зоне действия ЧП, связанной с охраной границы, предупреждением и противодействием нелегальной миграции.

Как сообщалось, 31 августа правительство Польши подготовило постановление с запросом к президенту Анджею Дуде о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

«На границе с Беларусью до сих пор кризисная ситуация из-за того, что режим Лукашенко решил доставлять в Беларусь людей в основном из Ирака, а затем выдавливать их на территорию Литвы, Латвии и Польши, — заявил в тот день премьер-министр Матеуш Моравецкий. — Вот почему сегодня Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в приграничной зоне — в части Подляского и части Люблинского воеводств».

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский уточнил, что чрезвычайное положение и сопутствующие ему ограничения в Подляском воеводстве коснутся 115 населенных пунктов, в Люблинском — 68.

2 июля режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью ввела Литва, 11 августа — Латвия.

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