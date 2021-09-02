Миссия ENSREG отметила прогресс по выполнению Беларусью рекомендаций по итогам стресс-тестов на БелАЭС

В выполнении рекомендаций экспертов Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) о совершенствовании национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС наблюдается значительный прогресс, заявил глава команды экспертов, генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана, 2 сентября после завершения визита на станцию.

Видеокомментарий представителя ENSREG опубликован на youtube-канале БелАЭС.

Тийппана сказал, что задача, поставленная перед миссией, выполнена. «В феврале этого года у нас состоялась очень успешная миссия, — отметил он. — Ожидания, которые у нас были в отношении этой миссии, тоже были высоки. На данный момент могу сказать, что мы увидели то, что планировали увидеть, провели все необходимые обсуждения с белорусскими специалистами и не только, а также изучили необходимую документацию. Соответственно мы считаем, что данная миссия была успешной».

На вопрос, можно ли сейчас подвести предварительные итоги, эксперт ответил: «Повторюсь и скажу, что задача, которая была поставлена перед миссией, выполнена, но наша работа, вместе с тем, продолжается».

«Сейчас мы заканчиваем наш визит в Беларусь, после этого мы приступим к подготовке окончательной редакции нашего отчета, — сказал Тийппана. — То есть мы вернемся домой и продолжим работу над этим документом. Затем в ближайшие две-три недели мы будем обсуждать текст этого отчета с белорусской стороной. И уже после этого мы сможем считать, что работа нашей группы по партнерской проверке выполнена».

«Но уже прямо сейчас можно сказать, что за последние три года был достигнут прогресс как регулятором — Госатомнадзором, так и эксплуатирующей организацией — БелАЭС в том, что касается совершенствования национального плана действий. Потому что ранее, в 2018 году, нами уже готовился отчет с указанием рекомендаций. Мы видим, что в реализации предложенных рекомендаций был достигнут существенный прогресс», — отметил Тийппана.

31 августа — 2 сентября команда экспертов ENSREG работала на БелАЭС в рамках второй фазы партнерского обзора нацплана действий по итогам стресс-тестов станции. В команду вошли 15 экспертов из Австрии, Германии, Греции, Литвы, Украины, Финляндии, Чехии и Швейцарии.

Эксперты должны были посетить ряд технологических объектов БелАЭС, в том числе объекты «ядерного острова» первого энергоблока, резервную дизельную электростанцию, а также общестанционные сооружения, административные и вспомогательные корпусы второго энергоблока.

Представители ENSREG планировали оценить выполнение нацплана действий с учетом рекомендаций, выданных этой группой в 2018 году. В частности, их интересовали меры по таким направлениям стресс-тестов, как «Внешние природные воздействия», «Потеря электроснабжения и конечного поглотителя тепла» и «Управление тяжелыми авариями».

Первая фаза партнерского обзора состоялась в начале этого года. Во время посещения БелАЭС в феврале эксперты ENSREG были в реакторном цехе второго энергоблока, пункте управления первого блока, здании резервной дизельной электростанции, пожарной части, пункте управления противоаварийными действиями, на тренажере учебно-тренировочного центра и других объектах. Они рассмотрели семь приоритетных вопросов, которые было важно проанализировать до ввода в эксплуатацию первого блока станции, отмечается в сообщении Минэнерго.

На пленарном заседании ENSREG в марте был одобрен предварительный отчет о партнерском обзоре нацплана по итогам стресс-тестов БелАЭС.