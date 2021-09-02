Минэнерго собирается использовать отходы в качестве топлива для объектов энергетики

Министерство энергетики считает перспективным направлением использование твердых коммунальных отходов в качестве топлива, заявила 2 сентября во время пресс-тура ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности замминистра Ольга Прудникова.

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«Это (твердые коммунальные отходы. — БелаПАН.) тоже вид местных ресурсов, который образуется большими темпами. И мы уже занимаемся возможностью их использования в качестве топлива на наших объектах», — цитирует чиновницу пресс-служба Минэнерго.

По ее словам, в топливно-энергетическом балансе Беларуси «использование местных видов топлива будет расширяться». «Экономика будет расти, будет расти электропотребление, теплопотребление, соответственно, будет диверсифицироваться топливно-энергетический баланс и [будут] вовлекаться в него местные виды топлива, — пояснила она. — Чем шире линейка используемых энергоносителей и их поставщиков, тем это больше укрепляет энергобезопасность страны».

Представитель министерства напомнила, что в Беларуси приняты комплексные меры, которые «содействовали развитию торфяной промышленности, использованию в качестве топлива биомассы, древесной щепы; многое сделано для развития гидроэнергетики, реализованы крупные проекты в сфере ветро- и солнечной энергетики».

«Сегодня наша страна — ядерная держава. И для нас комплексным вопросом является сбалансированность развития как всех видов энергоисточников, так и сбалансированность самого топливно-энергетического баланса», — заявила Прудникова.