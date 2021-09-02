ЕФСР проводит консультации с властями Беларуси о возможном кредите

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) проводит предварительные консультации с властями Беларуси о наполнении программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны кредитом ЕФСР. Средствами фонда управляет Евразийский банк развития.

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Как сообщил глава ЕАБР Николай Подгузов в интервью агентству «Прайм» , «в настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Белоруссии по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе. Говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления пока преждевременно», — сказал Подгузов.

Он отметил, что банк не принимает решения о выделении средств фонда. Это прерогатива совета ЕФСР, в который входят министры финансов государств-участников.

9 августа Александр Лукашенко сообщил, что обратился к руководству России с просьбой выделить кредит по линии Евразийского банка развития.

В 2020 году Беларусь получила от ЕФСР 500 млн долларов на борьбу с COVID-19 и поддержку уязвимых слоев населения. Для получения средств белорусские власти направили кредитную заявку, в которой предусмотрели меры поддержки системы здравоохранения и населения, а также шаги по «реализации осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок», сообщил ЕАБР. Средства предоставлены сроком до 10 лет со льготным периодом погашения до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

Евразийский фонд стабилизации и развития создан в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Цель его деятельности — финансирование проектов для «преодоления негативных кризисных последствий» на евразийском пространстве и содействие интеграции экономик стран ЕАЭС.