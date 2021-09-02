Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси продолжает расти

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1836 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 , скончались 12 человек. Выздоровели 1784 пациента, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1699 новых случаев коронавирусной инфекции, 31 августа — 1168, 30-го — 1058, 29-го — 1405, 28-го — 1636, 27-го — 1862.

Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 485 067 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 477 682 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 3803 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

По информации Минздрава, более 1,66 млн белорусских граждан получили первую дозу вакцины против коронавируса, более 1,37 млн — завершили курс вакцинации.

Читайте также: