Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси продолжает расти

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1836 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 12 человек. Выздоровели 1784 пациента, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1699 новых случаев коронавирусной инфекции, 31 августа — 1168, 30-го — 1058, 29-го — 1405, 28-го — 1636, 27-го — 1862.

Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 485 067 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 477 682 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 3803 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

По информации Минздрава, более 1,66 млн белорусских граждан получили первую дозу вакцины против коронавируса, более 1,37 млн — завершили курс вакцинации.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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