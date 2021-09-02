В ЕС заявили, что использование нелегальных мигрантов точно не поможет Беларуси в снятии санкций

Использование белорусским режимом нелегальной миграции для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза не останется без ответа, заявили 2 сентября участники слушаний в комитете по иностранным делам Европейского парламента.

Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица назвала «беспрецедентной гибридной атакой на ЕС со стороны режима Лукашенко» использование нелегальных мигрантов. «Режим выбрал эту тактику в ответ на наши призывы к уважению прав человека и проведению честных и свободных выборов, — сказала она. — Агрессивное поведение белорусских властей является серьезным вызовом безопасности как Латвии, так и ЕС в целом».

По мнению Калнини-Лукашевицы, цель белорусских властей — «дестабилизация ситуации в регионе в попытке заставить ЕС изменить свою политику». «Лукашенко хочет заставить нас отменить санкции и прекратить нашу поддержку белорусского гражданского общества», — подчеркнула она.

Представительница Латвии отметила, что граждане таких стран, как Ирак, легально приезжают в Беларусь по белорусским визам, и через белорусских туристических операторов их заселяют в гостиницы, а затем доставляют к границе с ЕС.

«Мы призываем Беларусь взять полную ответственность за этих людей, — сказала Калниня-Лукашевица. — Беларусь должна выполнять свои международные обязательства, включая те, которые касаются мигрантов и беженцев».

По ее словам, Латвия призывает ЕС сохранять и усиливать давление на режим в Беларуси, а также предлагает подвергнуть санкциям физических и юридические белорусские лица, которые причастны к созданию миграционного кризиса.

«Евросоюз не должен поддаваться давлению со стороны режима Лукашенко и прекращать поддержку белорусского гражданского общества. Наоборот, наша поддержка третьего сектора и независимых СМИ должна быть удвоена, — сказала Калниня-Лукашевица. — ЕС также должен продолжать требовать от Лукашенко прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести свободные и честные выборы как можно скорее».

Она заявила, что ЕС должен принять новые и расширить уже действующие санкции в отношении Беларуси. «В частности, это касается компании «Белавиа» и других госпредприятий, которые получают выгоду от этого миграционного потока, — сказала представительница Латвии. — Я также считаю, что необходимо вернуться к дальнейшему обсуждению секторальных санкций в тесной кооперации с нашими партнерами».

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас отметил: «Используя мигрантов, режим Лукашенко пытается заставить ЕС отступить, снять санкции и прекратить поддержку белорусского гражданского общества. Диктатор пытается дестабилизировать ситуацию в соседних странах и тем самым оказать давление на ЕС».

Адоменас заметил, что белорусские власти используют пропаганду «для продвижения тезиса о том, что якобы Литва, Латвия и Польша негуманно относятся к мигрантам».

«Пока не видим никаких знаков того, что белорусская сторона готова к деэскалации ситуации. Растет число свидетельств прямого участия белорусского государства, его госорганов и предприятий в организации этого миграционного потока, — сказал Адоменас. — Если Лукашенко продолжит нарушать международные обязательства и использовать мигрантов в качестве гибридного оружия, это не должно остаться без ответа со стороны ЕС».

По его словам, на проходящей 2 сентября неформальной встрече глав МИД стран ЕС («Гимнихские» встречи) ожидается «продуктивная дискуссия и обсуждение дальнейших санкций со стороны ЕС в отношении режима Лукашенко».

«Диктаторский режим внимательно следит за тем, каким будет ответ ЕС, — сказал Адоменас. — Если ЕС не будет реагировать, то Лукашенко будет использовать не только мигрантов, но и другие гибридные средства для дестабилизации ситуации».

Адоменас также заявил о необходимости усилить санкции в отношении авиакомпании «Белавиа», так как считает ее причастной к доставке в Беларусь мигрантов, которые затем пытаются нелегально попасть на территорию ЕС.

Глава управления Европейской службы внешних действий по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девинь заявил, что использование мигрантов в качестве гибридного оружия является «наглым попранием международных норм». «И это точно не поможет в том, чтобы санкции с Беларуси были сняты. Как раз наоборот», — сказал он.

Девинь отметил, что ЕС продолжит бороться с «чудовищным использованием нелегальной миграции и людского горя режимом Лукашенко». «Эта борьба, безусловно, включает и санкции. Мы работаем над пятым пакетом санкций», — сказал он.

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