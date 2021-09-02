Завтра Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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По прогнозам синоптиков, в пятницу республику ожидают неблагоприятные погодные явления.

Фото из паблика «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Как сообщается, днем 3 сентября практически повсеместно будет наблюдаться усиление западного, северо-западного ветра, порывами которого будут достигать 15-20 м/с.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

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Тэги: сиольный ветер