Рубль падает ко всем основным валютам вторые торги подряд

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.

Российский рубль подскочил сразу на 0,0203 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,4531 белорусского рубля за 100 российских.

Существенно укрепился и евро. Плюс составил 0,0127 пункта — 2,9792 белорусского рубля.

Немного добавил и доллар — 2,5148 белорусского рубля (+0,0044 пункта).

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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