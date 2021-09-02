Рубль падает ко всем основным валютам вторые торги подряд
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
Российский рубль подскочил сразу на 0,0203 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,4531 белорусского рубля за 100 российских.
Существенно укрепился и евро. Плюс составил 0,0127 пункта — 2,9792 белорусского рубля.
Немного добавил и доллар — 2,5148 белорусского рубля (+0,0044 пункта).
Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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