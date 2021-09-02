Беларусь не будет участвовать в детском «Евровидении»

/ Культура
Просмотров: 127

На детском «Евровидении» в Париже не будет представителя Беларуси.

Детский песенный конкурс пройдет в декабре в Париже. В нем участвуют 19 стран.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: детское Евровидение Город: Париж

Другие материалы на эту тему:

Россия догнала Беларусь по числу побед на детском «Евровидении»

Россия догнала Беларусь по числу побед на детском «Евровидении»

Детское «Евровидение-2010»: победит Швеция или дружба?

Детское «Евровидение-2010»: победит Швеция или дружба?

Детское «Евровидение-2010» Минск проведет с евроразмахом

Детское «Евровидение-2010» Минск проведет с евроразмахом

Из Роттердама — на ток-шоу

Из Роттердама — на ток-шоу