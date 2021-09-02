Беларусь не будет участвовать в детском «Евровидении» 02.09.2021 / 13:53 / Культура Просмотров: 127 A- A+ На детском «Евровидении» в Париже не будет представителя Беларуси. Детский песенный конкурс пройдет в декабре в Париже. В нем участвуют 19 стран. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: детское Евровидение Город: Париж Другие материалы на эту тему: Россия догнала Беларусь по числу побед на детском «Евровидении» Детское «Евровидение-2010»: победит Швеция или дружба? Детское «Евровидение-2010» Минск проведет с евроразмахом Из Роттердама — на ток-шоу