За сутки в страны ЕС через границу с Беларусью пытались попасть около 130 нелегалов
За прошедшие сутки в страны Европейского союза через границу с Беларусю пытались попасть около 130 нелегальных мигрантов, сообщает БелаПАН.
Пограничная служба Польши в
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Государственная пограничная охрана Латвии
Отмечается, что с 10 августа, когда в смежных с Беларусью районах Латвии объявили чрезвычайное положение, в общей сложности в страну не впустили 827 человек, намеревавшихся незаконно перейти границу с белорусской территории. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам.
С начала года в Латвии задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.