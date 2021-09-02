За сутки в страны ЕС через границу с Беларусью пытались попасть около 130 нелегалов

За прошедшие сутки в страны Европейского союза через границу с Беларусю пытались попасть около 130 нелегальных мигрантов, сообщает БелаПАН.

Источник: kurierwilenski.lt

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила о пресечении за вчерашний день 93 попыток нарушения польско-белорусской границы. Задержали 17 нелегальных мигрантов (граждане Ирака, Нигерии, Камеруна, Грузии, Азербайджана), остальных на территорию Польши не пропустили.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувшие сутки пограничники не впустили в страну почти 20 человек, намеревавшихся незаконно пересечь границу с Беларусью.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила , что за прошедшие сутки 18 человек попытались незаконно перейти латвийско-белорусскую границу. Ни одного мигранта не пропустили, задержанных также нет.

Отмечается, что с 10 августа, когда в смежных с Беларусью районах Латвии объявили чрезвычайное положение, в общей сложности в страну не впустили 827 человек, намеревавшихся незаконно перейти границу с белорусской территории. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам.

С начала года в Латвии задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.