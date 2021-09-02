Семь жителей Минска разрисовали «протестной символикой» более 80 тюков с сеном

Пресс-служба МВД сообщила о задержании четырех мужчин и трех женщин в возрасте от 27 до 52 года. За непродолжительное время они успели разрисовать протестной символикой 82 тюка.

Дзержинская милиция уточнила, что сообщение о «правонарушении» получила от очевидцев ночью 1 сентября.

Следователи возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

Среди фигурантов двое не работают, остальные трудятся в коммерческих структурах либо являются индивидуальными предпринимателями. Некоторые из них привлекались к административной ответственности за участие в уличных акциях против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.