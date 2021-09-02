У сотрудников спортивного портала «Трибуна» прошли обыски

У руководителя спортивного портала «Трибуна» Максима Березинского прошел обыск, сообщил он в «Фейсбуке».

Сам журналист находится за пределами Беларуси.

По словам Березинского, 1 сентября в минскую квартиру, в которой он не живет уже год, пришли силовики с обыском в рамках «общего уголовного дела о беспорядках в 2020 году. «Соседей напугали, что пришел наркоконтроль якобы из-за запаха ацетона — мол, наверняка в квартире варят наркотики», — написал журналист.

Березинский отметил, что дверь в пустую квартиру была взломана. «При этом даже не удосужились позвонить ни собственнику квартиры, ни людям, которые там прописаны. Очень гордились, что шумели только пять минут, так как на лестничной клетке живут в том числе маленькие дети», — добавил он.

В результате обыска из квартиры изъяли жесткий диск старого компьютера, несколько флешек, белые и красные браслеты, магнитик с «Погоней» с холодильника и биту с логотипом «Трибуны».

«Достойный улов, — прокомментировал Березинский. — Больше всего переживал, чтобы не изъяли кухню. Она у меня белая, а посередине стоит красный холодильник. Но кухня на месте. Холодильник тоже».

Журналист отметил, что на днях был обыск у еще одного сотрудника портала «Трибуна».

Напомним, в начале августа спортивный портал Tribuna.com суд признал экстремистским. Решение было принято по ходатайству МВД, которое посчитало, что на сайте размещаются «материалы, призывающие к экстремистской деятельности». Экстремистскими также признаны соцсети портала, его зеркало, приложение и бот. Доступ к сайту на территории Беларуси был закрыт в 2020 году.