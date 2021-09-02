Мотоциклист врезался в «Фольксваген» в Житковичском районе

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На автодороге Р88 мотоциклист врезался в автомобиль, сообщили в областной ГАИ.

Фото: ГАИ

Утром 1 сентября 26-летний мотоциклист на «Ямахе» ехал по автодороге Р88 Житковичи — Давид-Городок в направлении Турова. «При совершении обгона на обозначенном перекрестке и в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Пассат" под управлением 66-летнего водителя, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево», — рассказали в УГАИ.

Мотоциклист получил травмы и госпитализирован в реанимацию Житковичской ЦРБ.
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Тэги: мотоцикл ДТП Город: Житковичи

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