На фестивале Vulitsa Ezha покажут культовые фильмы в белорусской озвучке

Третий и последний в сезоне большой городской пикник Vulitsa Ezha пройдет в Ботаническом саду в выходные 4—5 сентября. VOKA снова организует там кинотеатр под открытым небом. Покажут популярное мировое кино в белорусской озвучке.

4 сентября можно будет увидеть «Зорро» («Зора») 1975 года с Аленом Делоном, итальянскую криминальную комедию «Блеф» с Адриано Челентано и Энтони Куинном, немецкую мелодраму «Босиком по мостовой» («Басанож па брукаванцы») с Тилем Швайгером и «Удивительную легкость» («Цудоўна Ласка») о борьбе с работорговлей в Британии.

5 сентября покажут семейную драму 2002 года «Том и Томас» («Том і Томас»), приключенческий фильм с Джеки Чаном «Доспехи бога» («Боскія даспехі»), китайское фэнтези «Дом летающих кинжалов» («Клан лятучых кінжалаў») Чжана Имоу, а также классику Голливуда «Унесенные ветром» («Знесеныя ветрам») с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Эта экранизация романа Маргарет Митчелл получила десять премий «Оскар».

Кроме просмотра фильмов, гости площадки VOKA смогут поучаствовать в развлекательной программе и попрактиковать свой белорусский язык.