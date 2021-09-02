СК отказал в изменении меры пресечения главному редактору «Нашай Нівы»

Следственный комитет отказал в изменении меры пресечения главному редактору «Нашай Нівы» Егору Мартиновичу, сообщает телеграм-канал интернет-ресурса.

Мартинович подал ходатайство об изменении меры пресечения под личное поручительство. Заявления с декларированной готовностью поручиться за него в СК направили «двое известных белорусских ученых». Следователь отклонил ходатайство «без объяснений».

По информации «НН», родственникам Мартиновича отказывают в свидании с ним, аргументируя тем, что свидание «не способствует всестороннему, полному и объективному изучению обстоятельств уголовного дела».

В «Нашай Ніве» обратили внимание на то, что родные Мартиновича «не являются участниками уголовного процесса и не имеют никакого отношения к возбужденному делу».

Егор Мартинович был задержан 8 июля в Минске. Сначала он был подозреваемым в рамках дела об «организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». 18 июля, когда истек десятидневный срок, отведенный для предъявления обвинения, Мартинович не вышел на свободу.

Впоследствии стало известно, что он снова задержан, но уже по другому делу. Мартиновичу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 216 УК (нанесение имущественного вреда без признаков хищения). По версии следствия, в период с 2017-го по 2021 год Минэнерго был нанесен ущерб в 3,5 тыс. рублей тем, что коммунальные услуги за помещение, которым пользовались журналисты «НН», оплачивали по тарифам для физических лиц, а нужно было платить по тарифам для юридических лиц. Обвиняемым по этому делу также является руководитель отдела рекламы и маркетинга «Нашай Нівы» Андрей Скурко.