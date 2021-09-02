В Гомеле инвалиду по слуху дали два года за оскорбление Лукашенко и призывы к насилию

Суд Железнодорожного района Гомеля 29 августа вынес приговор в отношении 30-летнего инвалида по слуху Дмитрия Заломского.

Источник: flagstok.info

Его обвинили в публичном оскорблении президента, бывшего министра внутренних дел, а также в угрозе насилием в отношении судьи в связи с осуществлением правосудия (статьи 368, 369 и 389 УК).

Как сообщает Генеральная прокуратура, Заломский в августе 2020 года «на одном из Telegram-каналов разместил фотоизображение главы государства, содержавшее его негативную оценку». В октябре 2020 года он опубликовал в телеграм-канале сообщение с оскорблением бывшего министра внутренних дел, а в феврале 2021-го — сообщение с призывом к насильственным действиям в отношении заместителя председателя суда одного из районов Минска.

Судья Николай Круподёров приговор Заломского к двум годам лишения свободы. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

В мае сотрудники ГУБОПиК МВД пришли на предприятие «Випра», где работают гомельские инвалиды по слуху. При проверке их телефонов милиция обнаружила закрытый телеграм-чат, участники которого обсуждали политическую ситуацию в стране. Комментарии Заломского в чате трактовали как «оскорбление» и «призывы к насилию».

Как отмечает БелаПАН, родственники обвиняемого не присутствовали на судебных заседаниях, так как процесс прошел в закрытом режиме, поэтому не знают обстоятельств разбирательства. У Заломского милиционеры после взятия под стражу забрали слуховой аппарат.

В 2020 году под преследование милиции в Гомеле попали инвалиды по слуху братья Андрей и Виталий Больбухи. Они были жестоко задержаны на акции протеста летом. После вмешательства Юрия Караева, занимавшего тогда пост министра внутренних дел, перед братьями извинился на тот момент начальник УВД Гомельской области Александр Васильев.

12 августа 2020 года в Гомеле был избит сотрудниками ОМОН инвалид по слуху Александр. Милиция составила в его отношении протокол, где говорилось, что гомельчанин «громко выкрикивал лозунги». Судья Железнодорожного района областного центра Николай Круподёров в сентябре оправдал гомельчанина.

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