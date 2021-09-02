Верховный комиссар ООН по правам человека 24 сентября представит промежуточный доклад о ситуации в Беларуси

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представит устный промежуточный доклад о ситуации в Беларуси 24 сентября в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Фото: ООН

Это предусмотрено повесткой сессии. Документ пока не опубликован, передает БелаПАН.

Обновленный доклад «Ситуация с правами человека в Беларуси в преддверие президентских выборов 2020 года и после них» подготовлен в соответствии с резолюцией 46/20, в которой СПЧ просит Управление верховного комиссара ООН по правам человека регулярно предоставлять информацию о развитии ситуации в Беларуси.

После представления доклада состоится интерактивный диалог верховного комиссара со всеми заинтересованными сторонами.

25 февраля Бачелет, представляя на 46-й сессии СПЧ свой первый письменный доклад по Беларуси, заявила, что в стране наблюдается кризис в сфере прав человека беспрецедентного масштаба.

По ее словам, доклад охватил период с 1 мая по 20 декабря 2020 года и содержит свидетельства «серьезных нарушений прав человека».

В мае 2021 года Бачелет объявила о назначении трех экспертов высокого уровня в миссию по установлению фактов нарушений прав человека в Беларуси. Эксперты будут помогать верховному комиссару в проведении всестороннего расследования таких нарушений.

Миссия по установлению фактов нарушений прав человека в УВКПЧ создана в соответствии с резолюцией «Ситуация с правами человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них», которую Совет ООН по правам человека одобрил 24 марта.

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