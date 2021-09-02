В Украине третьи сутки растет число больных коронавирусом

В больницы госпитализировано 787 украинцев с коронавирусом. Летальных случаев — 44.

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В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2477 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Прирост продолжается третьи сутки подряд, сообщает Минздрав Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 290 848 человек, выздоровело 2 209 754, летальных случаев — 53 877.