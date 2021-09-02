Бывшего руководителя «Аховы птушак Бацькаўшчыны» арестовали на 12 суток

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Бывший руководитель «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук получил 12 суток ареста. Он в ЦИП на Окрестина.

Источник: «Беларусь 1»

Об этом сообщает телеграм-канал @spiski_okrestina. Ее подтверждают знакомые Фенчука.

Виктор Фенчук ранее возглавлял «Ахову птушак Бацькаўшчыны». В 2014 году орнитолог переехал из Минска в деревню Каменюки Каменецкого района. Прошлой осенью он отсидел 15 суток за марш в столице.

Напомним, 13 августа в офис АПБ пришли с обыском.
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Тэги: Ахова птушак Бацькаўшчыны ЦИП на Окрестина Персона: Виктор Фенчук

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