Персонал Wizz Air заставят пройти вакцинацию от коронавируса

С первого декабря на рейсах венгерской лоукост-авиакомпании Wizz Air смогут работать только полностью вакцинированные от коронавируса сотрудники.

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Новое правило относительно полной вакцинации от коронавируса будет касаться как пилотов, так и бортпроводников Wizz Air, сообщает «Немецкая волна» .

Отмечается, что если по медицинским показателям сотрудники не смогут сделать прививку, они будут обязаны регулярно делать тесты на антиген или ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию.

Австралийская авиакомпания Qantas и швейцарский авиаперевозчик Swiss объявили, что с 15 ноября также введут требование обязательной вакцинации от COVID-19 для своего летного персонала.