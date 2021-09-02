В Белом доме закончилась встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме закончилась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Источник: «Украина 24»

Украинский президент вышел из Белого дома и отправился в Конгресс, пресс-конференция украинского лидера состоится позже, сообщает «Украина 24» .

Переговоры президентов, а также украинской и американской делегаций длились более часа. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.