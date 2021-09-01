Пьяный водитель «Тойоты» протаранил остановку общественного транспорта в Минске
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Пьяный водитель протаранил остановку общественного транспорта в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Вечером 1 сентября 40-летний водитель «Тойоты» двигался по Долгиновскому тракту со стороны МКАД. В районе пересечения с улицей Пригородной он не справился с управлением и врезался в остановочный пункт.
Установлено, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения: при проведении освидетельствования в его организме выявлено 4 промилле алкоголя.
|Управление в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой не только административную ответственность. Если нетрезвый автолюбитель садится за руль повторно в течение года, в этом случае его привлекут уже по уголовной статье.