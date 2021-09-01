Правительство Литвы одобрило повышение минимальной зарплаты до 730 евро

В Литве повышают минимальную зарплату до 730 евро «на бумаге», что на 88 евро больше, чем сейчас. Зарплата «на руки» увеличится на 50 евро. Представителей бизнеса такое решение разочаровало, поскольку не было согласовано.

Источник: delfi.lt

Вместе с минималкой увеличатся другие выплаты и налоги: обязательный налог на здравоохранение для самозанятых увеличится больше чем на шесть евро в месяц, сообщает Delfi.lt .

В этом году минимальная месячная зарплата составляет 642 евро «на бумаге», часовая — 3,93 евро.

Трехсторонний совет, в который входят представители профсоюзов, работодателей и правительства, к единому решению по этому вопросу не пришел и представил правительству разные позиции. Минфин и Центробанк Литвы предлагали увеличить минимум до 703 евро «на бумаге», профсоюзы — до 750 евро, а работодатели предлагали вообще не повышать минималку, пока неясно, какие последствия пандемия будет иметь для литовского бизнеса.

Согласно Трудовому кодексу, минимум в Литве могут платить только за неквалифицированную работу.