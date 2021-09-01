Мотоциклист пострадал при столкновении с «Фольксвагеном» на Партизанском проспекте

Мотоциклист пострадал в ДТП на Партизанском проспекте в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

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По предварительной информации, сегодня около 11:10 водитель 1995 года рождения двигался по Партизанскому проспекту на мотоцикле в направлении улицы Филатова. В районе дома №66 он не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем «Фольксваген».

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями.