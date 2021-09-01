Moderna создает вдвое больше антител, чем Pfizer

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Уровень антител у тех, кто принимал Moderna, был выше у инфицированных, неинфицированных и в разных возрастных категориях.

Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что антиковидный препарат Moderna провоцирует развитие в два раза большего количества антител, чем инъекция компании Pfizer. Об этом пишет The Hill.

Эксперты исследовали иммунный ответ двух мРНК при участии бельгийских медработников, получивших обе дозы вакцины. В частности, было 688 человек, вакцинированных Moderna, и 959 — Pfizer.

У тех, кто ранее не болел коронавирусом и получил Moderna, среднее число единиц антител на миллилитр составило 2 881, а у получивших Pfizer — 1 108.

Ранее инфицированные COVID-19 заявили о более высоких уровнях антител. В итоге, средний показатель составил 3836 единиц на миллилитр для Moderna и 1444 единицы на миллилитр для Pfizer.

Таким образом выяснилось, что уровень антител у тех, кто принимал Moderna, был выше у инфицированных, неинфицированных и в разных возрастных категориях.
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Тэги: Pfizer Moderna коронавирус

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