Солигорского парикмахера задержали за оскорбление Лукашенко

«За призывы к насилию и оскорбление президента Беларуси» задержан 36-летний парикмахер из Солигорска. Такая информация размещена в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

«Осенью 2020 года уроженец Солигорска развернул в сети масштабную деструктивную деятельность против представителей власти. В тематических чатах он оскорблял главу государства и работников правоохранительных органов. В постах мужчины содержались призывы к насилию над милиционерами и радикализации действий участников несанкционированных массовых мероприятий», — рассказали в МВД.

Следователи признали задержанного подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу за оскорбление сотрудника органа внутренних дел.