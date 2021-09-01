Бывшего футболиста из Могилева задержали за попытку подкупа игрока

Как сообщает пресс-служба МВД, за попытку подкупа профессионального игрока клуба первой лиги чемпионата Беларуси по футболу задержан 44-летний уроженец Могилева.

Мужчина, в прошлом сам профессиональный футболист, подстрекал спортсмена обеспечить нужный результат матча «Нафтан» — «Локомотив» за незаконное вознаграждение. Реализовать задуманное ему помешали оперативники.

По информации пресс-службы СК, мужчина, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между вышеуказанными командами, предложил спортсмену одной из них 5 тысяч долларов за поражение представляемой им команды.