Бывшего футболиста из Могилева задержали за попытку подкупа игрока

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Как сообщает пресс-служба МВД, за попытку подкупа профессионального игрока клуба первой лиги чемпионата Беларуси по футболу задержан 44-летний уроженец Могилева.

Мужчина, в прошлом сам профессиональный футболист, подстрекал спортсмена обеспечить нужный результат матча «Нафтан» — «Локомотив» за незаконное вознаграждение. Реализовать задуманное ему помешали оперативники.

По информации пресс-службы СК, мужчина, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между вышеуказанными командами, предложил спортсмену одной из них 5 тысяч долларов за поражение представляемой им команды.
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Тэги: подкуп белорусский футбол Город: Могилев

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