Лукашенко заявил об исключительно оборонном характере учений «Запад-2021»

Белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021», которые пройдут 10—16 сентября на территории двух стран, «проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных вооруженных сил», заявил Александр Лукашенко 1 сентября во время посещения открывшейся в этот день школы № 35 в Бобруйске.

«Я пережил много таких учений. Поэтому знаю изнутри всё это, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы проводим учения для того, чтобы обучать, тренировать свои Вооруженные силы на случай, если не дай бог. А тревожных моментов достаточно».

По его словам, в прошлом году «пришлось фактически половину армии приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи», потому оснований проводить подобные учения «более чем достаточно».

В этом плане, заявил Лукашенко, Беларусь и Россия действуют вместе: «У нас союзная армия на этом направлении с Российской Федерацией. Вооруженные силы двух стран очень похожи, но слаживание должно быть. Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе. Коль есть армия, вооруженные силы, их надо готовить, как-то объединять вместе».

Говоря о предстоящих учениях, Лукашенко отметил, что на территории двух стран, «от Калининграда до Владивостока, будет задействовано большое количество войск», «на всех полигонах».

«Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси, — заявил Лукашенко. — У них на нескольких полигонах, до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я — на своем. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы — России и Беларуси. У нас единая система ПВО, единая оборонная политика. Есть армия — ее надо обучать и тренировать. Вот для этого мы и проводим».

По его словам, учения носят исключительно оборонный характер.

«Мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно, — сказал Лукашенко. — И то, что они зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай бог свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю. <...> Поэтому нам чужое не надо. Но мы учимся защищать свое. Мы проведем слаживание наших вооруженных сил, определимся, где у нас слабые места, и дооснастим их. Хотя сейчас более-менее нормально».

Лукашенко также заявил, что наблюдать за учениями приглашают в том числе иностранных граждан: «Пожалуйста, пусть смотрят».