39 нелегальных мигрантов пытались попасть в Латвию с территории Беларуси

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Во вторник пограничники на латвийско-белорусской границе предотвратили попытку 39 нелегальных мигрантов попасть в Латвию.

Фото LETA

Задержанных за пересечение границ во вторник не было, пишет delfi.lv со ссылкой на LETA.

В понедельник, 30 августа, была предотвращена 21 попытка проникнуть в Латвию, 29 августа — семь, 28 августа — 35.

С 10 августа предотвращена попытка 809 человек нелегально проникнуть в Латвию. Из гуманных соображений это позволили сделать 25 людям, задержано 377 человек, незаконно пересекших границу.

С 11 августа в связи с потоком мигрантов в Даугавпилсе, а также Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях объявлена чрезвычайная ситуация.

 

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Тэги: Беларусь-Латвия-граница нелегальные мигранты

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