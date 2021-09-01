Глава ЕБРР заверила Тихановскую в отсутствии планов направлять ресурсы банка госсектору Беларуси

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 1 сентября встретилась с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Как сообщает пресс-служба Тихановской, встреча состоялась на Стратегическом форуме, который проходит в городе Блед (Словения).

«Рено-Бассо рассказала Тихановской о деятельности ЕБРР в нашей стране и пояснила, что банк сфокусирован на работе с частным сектором, не направлял и не планирует направлять финансы государственному сектору в Беларуси в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Тихановская поблагодарила президента ЕБРР за принципиальную позицию, которую банк занял после сфальсифицированных выборов в Беларуси, и «выразила уверенность, что демократические перемены в нашей стране создадут условия, чтобы ЕБРР возобновил всю свою деятельность в Беларуси».

Рено-Бассо по итогам встречи сообщила в «Твиттере»: «Сегодня утром я обсудила ситуацию в Беларуси со Светланой Тихановской. Я объяснила, что ЕБРР не осуществлял никаких суверенных инвестиций в эту страну в течение длительного времени, в том числе до прошлогодних выборов. У нас нет планов делать это в обозримом будущем».

Как сообщал БелаПАН, на фоне ситуации в Беларуси после президентских выборов 2020 года ЕБРР и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с белорусскими властями, в связи с чем официальный Минск приостановил диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека.

Ранее ЕБРР уже замораживал сотрудничество с госсектором Беларуси в связи с санкциями ЕС в отношении страны. До 2016 года из-за санкций банк финансировал в Беларуси только проекты в частном секторе. После улучшения политических отношений между Минском и Брюсселем ЕБРР принял в 2016 году новую страновую стратегию и стал в том числе финансировать проекты по заявкам белорусского правительства.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро для проектов в различных секторах экономики. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах. В первой половине 2020 года объем финансирования, который ЕБРР выделил стране, составил 160 млн евро и вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем в два раза.

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