Телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» признан экстремистским

Суд Центрального района Минска признал телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» экстремистскими материалами, сообщает главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД.

«Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность», — говорится в сообщении.

Канал известен публикацией юмористических постов на тему событий, происходящих в Беларуси. У него чуть более 140 тысяч подписчиков.

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