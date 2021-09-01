Телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» признан экстремистским

/ Общество
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Суд Центрального района Минска признал телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» экстремистскими материалами, сообщает главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД.

«Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность», — говорится в сообщении.

Канал известен публикацией юмористических постов на тему событий, происходящих в Беларуси. У него чуть более 140 тысяч подписчиков.

 

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Тэги: свобода слова телеграм-каналы

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