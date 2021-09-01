В Беларуси резко возросло число официально зарегистрированных случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1699 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 , скончались 11 человек. Выздоровело 1598 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1168 новых случаев коронавирусной инфекции, 30 августа — 1058, 29-го — 1405, 28-го — 1636, 27-го — 1862, 26-го — 1551.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 483 231 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 475 898 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умер 3791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 642 теста на COVID-19, что в 3,2 раза больше, чем днем ранее (6449). Всего в стране проведено 7 817 642 теста.

По информации Минздрава, более 1,64 млн белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, более 1,36 млн — уже завершили курс вакцинации.

Читайте также: