Рубль упал ко всем валютам на торгах 1 сентября

Первые осенние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом всех основных иностранных валют.

Евро укрепился на 0,0052 пункта — 2,9665 белорусского рубля, доллар на 0,0063 пункта — 2,5104 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0154 пункта — 3,4328 белорусского рубля за 100 российских.

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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