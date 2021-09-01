Рубль упал ко всем валютам на торгах 1 сентября
Первые осенние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом всех основных иностранных валют.
Евро укрепился на 0,0052 пункта — 2,9665 белорусского рубля, доллар на 0,0063 пункта — 2,5104 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0154 пункта — 3,4328 белорусского рубля за 100 российских.
Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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