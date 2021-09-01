В Беларуси впервые проводится исследование digital-зрелости бизнеса

Популярное в США и Европе исследование от Google и Boston Consulting Group для оценки digital-зрелости будет проведено и в Беларуси. Digital-агентство AMDG и центр системных бизнес-технологий SATIO приглашают представителей белорусских компаний пройти специальный опросник .

Digital Maturity оценивается по шести факторам: работе с целевой аудиторией, креативам, донесению рекламного сообщения, аналитике, автоматизации процессов и совершенности внутренней организации.

Это исследование даст рынку Беларуси понимание, как хорошо компании используют digital-маркетинг и автоматизируют свои бизнес-процессы. При этом результаты можно будет сравнить с другими регионами и отраслями.

По результатам исследования в Беларуси авторы предоставят каждой компании-участнице персональный отчет по точкам роста в digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли.

AMDG и SATIO обещают опубликовать результаты исследования поздней осенью.