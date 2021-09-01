Генпрокуратура: Литва отказала в помощи по делу о геноциде населения Беларуси

В адрес Генеральной прокуратуры Беларуси поступил ответ из Генеральной прокуратуры Литовской Республики об отказе в оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси.

Фото с сайта prokuratura.gov.by

«Обращаясь в июне текущего года за содействием к компетентному учреждению Литвы, Генпрокуратура Беларуси указала, что следствие по делу направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР действий по планомерному уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей иных национальностей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В поручении сообщалось, что «в период с 1941 по 1944 годы в целенаправленном истреблении с особой жестокостью населения БССР принимали участие добровольцы литовских коллаборационистских формирований, руководили которыми службы Германского рейха».

В частности, отмечает Генпрокуратура, белорусская сторона обратилась с просьбой допросить проживающих на территории Литвы «уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского Мясника (Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас) — Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных — Валдас Адамкус, бывший президент Литовской Республики)».

«Однако Генпрокуратура Литвы, игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан», — говорится в сообщении.

«Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», — говорится в сообщении белорусской Генпрокуратуры.

Следует отметить, что бывший президент Литвы (1998—2003, 2004—2009) Валдас Адамкус ранее назвал абсурдом запрос Генеральной прокуратуры Беларуси о выяснении его роли в геноциде белорусского народа во время Второй мировой войны.

«Я даже не знаю, что такие организации («коллаборационистские формирования» в терминологии прокуратуры. — ред.) вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу», — цитировало Адамкуса delfi.lt со ссылкой на BNS.

Он назвал действия белорусской Генпрокуратуры «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу». «Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы», — сказал 94-летний экс-президент Литвы.

Как рассказал 9 апреля генпрокурор Андрей Швед, надзорным органом открыто уголовное производство по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

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