В Беларуси начинают выдавать биометрические паспорта и ID-карты

Биометрические документы вводятся в Беларуси 1 сентября 2021 года. Как отмечали ранее в органах госуправления, их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов.

В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца.

Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт. За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время 1 БВ равна 29 рублям), биометрического паспорта — 2 базовых величины.

ID-карты планируется использовать на территории Беларуси для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу (если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется). Его изготовление возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты.

Также расширяется функционал документов, удостоверяющих личность. За счет использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.

Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

«Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить (биометрические документы либо паспорта действующего образца). Стоимость оформления действующих паспортов не изменится. Сохраняется и возможность выезда за рубеж по данному документу», — отмечалось в сообщении к подписанному 16 марта указу № 107 «О биометрических документах».

Читайте также:

25 января тема биометрических паспортов обсуждалась на совещании у Александра Лукашенко, который заявил, что данное новшество затронет абсолютно всех, «но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы».

«Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает. На данном этапе даже «двойки» вам нельзя поставить по защите персональных данных. Не получится ли, что мы нахомутаем еще одну проблему, по-народному говоря? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля, или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов», — подчеркнул Лукашенко.