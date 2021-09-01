Минздрав Беларуси принял тактику вакцинации против гриппа в условиях пандемии COVID-19

Экспертный совет по иммунизации при Министерстве здравоохранения Беларуси утвердил тактику проведения в этом году вакцинации от гриппа, которая накладывается на прививочную кампанию против COVID-19.

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В случае необходимости проведения пациенту вакцинации и против гриппа, и против COVID-19 рекомендуется сначала проведение вакцинации против COVID-19.

Вакцинацию же против гриппа следует проводить не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса вакцинации против COVID-19.

По желанию пациента и в случае отсутствия противопоказаний возможно совместное применение вакцины от COVID-19 и вакцины от гриппа (за исключением живых вакцин). Однако пациент должен подписать информированное согласие.

Как отмечает пресс-служба Минздрава, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси, обе дозы —14,6%.