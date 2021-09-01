Минздрав Беларуси принял тактику вакцинации против гриппа в условиях пандемии COVID-19

/ Общество
Просмотров: 80

Экспертный совет по иммунизации при Министерстве здравоохранения Беларуси утвердил тактику проведения в этом году вакцинации от гриппа, которая накладывается на прививочную кампанию против COVID-19.

Фото pixabay.com

В случае необходимости проведения пациенту вакцинации и против гриппа, и против COVID-19 рекомендуется сначала проведение вакцинации против COVID-19.

Вакцинацию же против гриппа следует проводить не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса вакцинации против COVID-19.

По желанию пациента и в случае отсутствия противопоказаний возможно совместное применение вакцины от COVID-19 и вакцины от гриппа (за исключением живых вакцин). Однако пациент должен подписать информированное согласие.

Как отмечает пресс-служба Минздрава, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 17,6% жителей Беларуси, обе дозы —14,6%.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: вакцинация грипп коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид