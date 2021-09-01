Производители фармпродукции освобождаются от НДС и пошлин при импорте оборудования

/ Бизнес-новости
Просмотров: 10

Подписан указ № 327 «О развитии фармацевтической промышленности». Документ предусматривает меры по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности белорусских производителей фармацевтической продукции.

Фото pixabay.com

В частности, при реализации инвестиционных проектов производители фармацевтической продукции будут освобождаться от уплаты НДС и таможенных пошлин в отношении ввозимого оборудования, а также по решению правительства им будут возмещать часть процентов за пользование кредитами.

Кроме того, создаются дополнительные условия для импортозамещения через механизмы, предусмотренные государственными программами.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Бизнес в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: фармацевтическая отрасль