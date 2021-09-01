Производители фармпродукции освобождаются от НДС и пошлин при импорте оборудования
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Подписан указ № 327 «О развитии фармацевтической промышленности». Документ предусматривает меры по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности белорусских производителей фармацевтической продукции.
В частности, при реализации инвестиционных проектов производители фармацевтической продукции будут освобождаться от уплаты НДС и таможенных пошлин в отношении ввозимого оборудования, а также по решению правительства им будут возмещать часть процентов за пользование кредитами.
Кроме того, создаются дополнительные условия для импортозамещения через механизмы, предусмотренные государственными программами.