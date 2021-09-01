Доллар растет на открытии первых осенних торгов
На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись первые осенние торги.
Три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:
- доллар — 2,5061 белорусского рубля (+0,002 пункта);
- российский рубль — 3,4259 белорусского рубля за 100 российских (+0,0085 пункта);
- евро — 2,9579 белорусского рубля (-0,0034 пункта).
Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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