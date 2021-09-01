Доллар растет на открытии первых осенних торгов

На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись первые осенние торги.

Три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:

доллар — 2,5061 белорусского рубля (+0,002 пункта);

российский рубль — 3,4259 белорусского рубля за 100 российских (+0,0085 пункта);

евро — 2,9579 белорусского рубля (-0,0034 пункта).

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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