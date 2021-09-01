Политзаключенный Игорь Лосик просит папу Франциска призвать «остановиться этих страшных людей»

Блогер, политзаключенный Игорь Лосик написал из гомельского СИЗО-3 письмо папе римскому Франциску. Отрывок из письма предоставила БелаПАН жена политзаключенного Дарья Лосик.

Блогер просит понтифика призвать «остановиться этих страшных людей, которым уже все равно на судьбы других, на сотни разбитых горем семей». В письме Лосик пишет, что сотни и тысячи белорусов, столкнувшись с беззаконием и несправедливостью, впадают в отчаяние и не видят выхода из сложившейся ситуации.

«Я не прошу вступиться за меня перед кем-то, но я прошу вступиться за добро, за правду, за справедливость, за сотни и тысячи белорусов, которые отчаялись в таком же положении, как и я, а многие даже хуже. Может быть, я очень наивен, и это письмо до Вас не дойдет, но я пишу его совершенно искренне и от чистого сердца и верю, что пишу его не зря. И мне очень хочется верить, что Бог не оставил нас, что эта бессмысленная жестокость прекратится, что больше никто не умрет и все вернутся к своим семьям», — написал политзаключенный.

Игорь Лосик с июня 2020 года находится под стражей. Сейчас его судят вместе с Сергеем Тихановским, Артемом Саковым, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Николаем Статкевичем. Процесс сделали закрытым.

Лосика обвиняют по статьям 342 и 293 Уголовного кодекса — организация и участие в массовых беспорядках, а также в «разжигании социальной розни» (часть 3 статьи 130). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также: