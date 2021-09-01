Адвокат не смогла встретиться с Костусевым — у него COVID-19

31 августа адвокат Инесса Оленская не смогла встретиться со своим подзащитным Григорием Костусевым из-за его заражения коронавирусом, сообщила БелаПАН Екатерина Костусева, дочь 64-летнего лидера Партии БНФ, находящегося под стражей в СИЗО КГБ.

При этом ранее, уже находясь в СИЗО, политик получил две дозы вакцины против коронавируса. Заключенный в письме сообщил, что чувствует себя плохо. В начале августа он прошел обследование для диагностики онкозаболевания, результаты которого семье Костусева не сообщаются.

Об инфицировании Костусева коронавирусом адвокат узнала непосредственно в изоляторе 31 августа, когда пришла для проведения назначенных ранее следственных действий.

В письме от 25 августа, полученном семьей Костусева, политик сообщил об ухудшении состояния своего здоровья. Ранее дочь просила «провести все необходимые обследования и принять срочные меры по лечению отца». На это ей ответили, что «в настоящий момент Григорий Андреевич Костусев получает полный курс лечения, назначенного в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов».

«Но в письме за эти же дни папа жалуется на приступы, почти как были раньше. От большого количества лекарств у него появились проблемы с почками», — сказала Екатерина Костусева.

2 июля Григорий Костусев был экстренно госпитализирован в больничную камеру СИЗО №1 («володарка»). Сюда он попал из-за проблем с сердцем, давлением, отеками конечностей, одышкой, спутанным сознанием из камеры СИЗО КГБ, где содержался с другими заключенными в условиях жары, высокой влажности и плохого доступа свежего воздуха. 17 ночей партийный лидер спал на полу под чужой койкой.

Ходатайства об изменении меры пресечения политику на домашний арест из-за состояния здоровья остаются без удовлетворения.

«По результатам УЗИ от 22 июля стоял вопрос о срочной операции, но до сих пор все в застое. Мы опасаемся за его жизнь», — сказала дочь Костусева.

64-летнего политика задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. В нее якобы входили филолог, первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута и американский юрист белорусского происхождения Юрий Зенкович.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), им угрожает от 8 до 12 лет лишения свободы.

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