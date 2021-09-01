На литовско-белорусской границе погиб пожарный

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Трагедия произошла во вторник, 31 августа.

© DELFI / Rinatas Chairulinas

Как сообщает МВД, 47-летний Эгидиюс Карла получил травму при подготовке к монтажу колючей проволоки.

Была вызвана скорая помощь, однако спасти жизнь пожарного медикам не удалось, пишет delfi.lt.

«Это несчастье потрясло нас всех. Пожарный погиб, выполняя свой долг, помогая усиливать охрану государственной границы с Беларусью. В связи с горькой утратой я выражаю глубокие соболезнования членам семьи погибшего, близким и коллегам, пожарным-спасателям. В этот тяжелый момент я желаю сообществу пожарных-спасателей стойкости и сплоченности», — сказала для пресс-релиза глава МВД Агне Билотайте.

По словам министра, близким погибшего Карлы будет предоставлена любая помощь. Как отметили в ведомстве, Карла проработал пожарным-спасателем 25 лет.
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Тэги: Беларусь-Литва-граница Персона: Агне Билотайте

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