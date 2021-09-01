На литовско-белорусской границе погиб пожарный

Трагедия произошла во вторник, 31 августа.

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Как сообщает МВД, 47-летний Эгидиюс Карла получил травму при подготовке к монтажу колючей проволоки.

Была вызвана скорая помощь, однако спасти жизнь пожарного медикам не удалось, пишет delfi.lt .

«Это несчастье потрясло нас всех. Пожарный погиб, выполняя свой долг, помогая усиливать охрану государственной границы с Беларусью. В связи с горькой утратой я выражаю глубокие соболезнования членам семьи погибшего, близким и коллегам, пожарным-спасателям. В этот тяжелый момент я желаю сообществу пожарных-спасателей стойкости и сплоченности», — сказала для пресс-релиза глава МВД Агне Билотайте.

По словам министра, близким погибшего Карлы будет предоставлена любая помощь. Как отметили в ведомстве, Карла проработал пожарным-спасателем 25 лет.