Часть дипломатов покинула посольство США в Минске

/ Общество
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Часть дипломатов 31 августа покинула посольство США в Минске.

«Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог, — говорится в сообщении на странице посольства в «Фейсбуке». — Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами — с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились. Будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу».

После того как США ввели очередные санкции в отношении белорусского режима, МИД Беларуси потребовал сократить дипломатический штат американского посольства в Минске. До сентября часть дипломатов должна была покинуть Беларусь.

 

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Тэги: Беларусь-США

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