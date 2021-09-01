Президент Польши: мы никогда не перестанем поддерживать белорусов

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не перестанет поддерживать белорусов.

По случаю 41-й годовщины августовских соглашений президент обратился к белорусам: «Солидарность стала не только символом, но и определяющим фактором польской политики, ее словом-ключом», особенно в отношении к жителям Беларуси. Обращение к белорусам, записанное по-польски и по-белорусски, опубликовал на своем сайте телеканал Белсат.

«В эти дни наши мысли не только с теми, кто в то время боролся с режимом, но и со всеми, кто во всем мире боролся за свою свободу и элементарные права человека. Сегодня в этой борьбе участвуют наши соседи, белорусы», — приводит polskieradio.pl слова главы государства.

«Мы никогда не перестанем поддерживать вас, также как мы поддерживаем политических заключенных Беларуси, независимо от их убеждений, вероисповедания, национальности», — сказал президент.

Он подчеркнул, что «независимое существование Беларуси в неприкосновенных границах является одним из важных факторов, укрепляющих безопасность и стабильное развитие Польши и остальных государств нашей части Европы».

«Беларусь — это страна, успешное будущее которой очень важно и для нас, поляков», — добавил Дуда.

«Живе Беларусь! Да здравствует братство народов нашего региона, да здравствует Солидарность!» — такими словами глава государства закончил свое обращение к белорусам.

В Варшаве президент Польши принял участие в мероприятиях по случаю 41-й годовщины подписания августовских соглашений и забастовки на металлургическом заводе в польской столице. Он сказал, что 41 год назад рабочие завода выступили за права трудящихся и способствовали краху коммунизма.

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