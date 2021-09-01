ГАИ продолжает вести спецоперацию

/ Общество
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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение по всей стране специального комплексного мероприятия «Внимание — дети!»

Традиционная акция проводится в связи с окончанием каникул и началом нового учебного года (началась 25 августа и продлится до конца недели).

Как сообщили в ГАИ. Акция направлена на «профилактику детского дорожного травматизма».

В ходе мероприятия сотрудники дорожной милиции проведут с учениками классные часы, конкурсы, викторины, кинолектории, спортивно-обучающие занятия, чтобы напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. Вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут дежурить сотрудники милиции.

«Инспекторы ГАИ проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения со стороны пешеходов, подающих плохой пример юным участникам дорожного движения», — сообщили в дорожной милиции.

В эти, отметили в ГАИ, весь транспорт в светлое время суток должен осуществлять движение с включенным ближним светом фар.

Водителей призвали «быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов, детских учреждений и остановок общественного транспорта». Только увидев маленького пешехода, приближающегося к переходу, плавно снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. Будьте особенно осторожны во дворе: из-за любой стоящей машины или дерева под колеса автомобиля может выбежать ребенок.

 

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Тэги: ГАИ Внимание — дети

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