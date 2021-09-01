Осень в Беларуси начнется с фронтального раздела

В первый осенний день погоду на территории республики будут определять область пониженного атмосферного давления и фронтальный раздел.

Фото pixabay.com

По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +18..+20°C;

Витебск +15..+17°C;

Гомель +19..+21°C;

Гродно +16..+18°C;

Могилев +17..+19°C;

Минск +16..+18°C.