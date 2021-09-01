Осень в Беларуси начнется с фронтального раздела
В первый осенний день погоду на территории республики будут определять область пониженного атмосферного давления и фронтальный раздел.
По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +18..+20°C;
- Витебск +15..+17°C;
- Гомель +19..+21°C;
- Гродно +16..+18°C;
- Могилев +17..+19°C;
- Минск +16..+18°C.