Украина и США заключили соглашение о стратегическом оборонном партнерстве

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании соглашения о стратегических основах оборонного партнерства с американским Минобороны.

«Новый этап в оборонном сотрудничестве Украины и США», — написал Зеленский на своей странице в микроблоге.

Он добавил также, что для его страны очень важны «американская поддержка территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие российской агрессии».